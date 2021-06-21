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На ЧМ-2022 в Катаре будут допущены только вакцинированные болельщики

Катар потребует от болельщиков на Чемпионате мира 2022 года пройти вакцинацию против коронавируса. Первый чемпионат мира на Ближнем Востоке должен начаться 21 ноября 2022 года.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Премьер-министр шейх Халид бен Халифа бен Абдулазиз Аль Тани заявил, что страна пытается обеспечить миллион доз вакцин для иммунизации болельщиков, которые хотят наблюдать за турниром.

"Когда наступит дата Чемпионата мира по футболу 2022 года, большинство стран мира будут вакцинировать и иммунизировать своих граждан....Из-за возможности того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан, Катар не позволит болельщикам входить на стадионы, не получив полной прививки против вируса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские полицейские примут участие в обеспечении правопорядка во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в 2022 году. Нацполиция уже подписала необходимые документы.
Источник: Даша Харченко
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