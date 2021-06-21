Вадим Девятовский: «Передаю привет всем, кто не верил»

Эльвира Герман промчалась, как ураган. Архивное фото.





«Передаю привет всем, кто не верил в возрождение нашей легкоатлетической эстафеты и в прямой отбор нашей команды по легкой атлетике в Суперлигу!





На командном чемпионате Европы в Румынии, в первой лиге, наша сборная вышла в Суперлигу, заняв по итогам соревнований второе командное место! Многие атлеты выступили очень достойно. Есть и те, кто приятно удивил и очень порадовал кондициями и своей силой волей. Даша Борисевич, к примеру, в течении двух дней на две не самые легкие дистанции 3000м и 1500м, по меркам возможностей человека, показала прекрасную физическую и психологическую форму, огромную самоотверженность и стремление к Победе, добыв практически максимум из возможных очков для команды, внеся самый весомый вклад по добытым очкам для Сборной страны.





Эля Герман промчалась как ураган 100 м с/б и установила исторический рекорд соревнований, добыв максимум очков для сборной Беларуси!





Тем спортсменам, у кого не получилось реализовать себя, с учетом нехватки опыта или других обстоятельств, хочу пожелать не расстраиваться. Все можно исправить и наверстать, было бы только желание. Поражение и неудача, это тоже опыт, который можно и нужно в итоге трансформировать в Победы!





Искренние поздравления спортсменам и их тренерам!» – написал Девятовский.