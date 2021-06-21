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Известный боец UFC вляпался в историю с ограблением

Ранее сообщалось, что у одного из самых известных бойцов UFC Луиса Пеньи есть проблемы со здоровьем, в том числе психического характера.

© Photo : Instagram / violentbobross

Американская полиция арестовала бойца смешанного стиля Луиса Пенью по подозрению в ограблении.

Как сообщает MMA Fighting, 27-летний спортсмен был задержан еще накануне, ему инкриминируют ограбление и нанесение побоев, пишет Sputnik. Что именно он грабил и кого при этом избил, пока не сообщается. Совсем недавно боец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признавался, что испытывает проблемы с душевным здоровьем. 

В последний раз Пенья радовал поклонников смешанных единоборств зрелищный боем в октагоне UFC в апреле, когда победил Александра Муньяса раздельным решением судей. Всего у Пеньи девять побед при трех поражениях. Он дебютировал в MMA в 2016 году.

Недавно в переделку попал еще один боец UFC: угонщик попытался украсть машину у бойца тяжелого дивизиона Деррика Льюиса и получил нокаут прямо на месте преступления.
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