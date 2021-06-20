В Туле отказали «Торпедо-БелАЗу» в проведении матча Лиги конференций

Жодинский клуб ищет другие варианты, сообщает журналист Николай Иванов в своем телеграм-канале





Ранее сообщалось, что участник Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» свой домашний матч против «Копенгагена» 2-го раунда Лиги конференций проведет в российском городе Тула.





Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.



