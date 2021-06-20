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Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко стали победительницами парного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БелТА.

Сегодня в решающем матче белоруски обыграли американо-нидерландский дуэт Николь Меличар/Деми Схюрс - 4:6, 7:5, 10:4. Встреча продолжалась 1 ч 22 мин. 

Ранее Виктория Азаренко и Арина Соболенко вместе никогда не добирались до финалов парного разряда на турнирах под эгидой WTA. С другими партнершами Азаренко выиграла 8 турниров, а Соболенко 5 раз побеждала в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс. На пути к финалу соревнований в немецкой столице Виктория Азаренко и Арина Соболенко выиграли у чешской пары Каролина Мухова/Каролина Плишкова - 6:1, 6:3, потом победили хорватско-американский тандем Петра Мартич/Шелби Роджерс - 6:3, 6:4, а в полуфинале одолели канадско-мексиканский дуэт Шэрон Фичмен/Джулиана Олмос - 7:5, 3:6, 10:6. 
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