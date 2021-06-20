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"Астана" прирастает белорусами

Белорусский полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский интересен казахстанской "Астане".


Руководство футбольного клуб из Нур-Султана готовит предложение для борисовчан, утверждает webinfo.

В текущем сезоне 26-летний атакующий хавбек забил один гол и сделал одну результативную передачу в двенадцати поединках за свой клуб.

Детали предложения по Яблонскому держатся в секрете. Трансфер может состояться уже в ближайшее время, утверждает источник.
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