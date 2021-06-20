"Астана" прирастает белорусами





Руководство футбольного клуб из Нур-Султана готовит предложение для борисовчан, утверждает webinfo.





В текущем сезоне 26-летний атакующий хавбек забил один гол и сделал одну результативную передачу в двенадцати поединках за свой клуб.





Детали предложения по Яблонскому держатся в секрете. Трансфер может состояться уже в ближайшее время, утверждает источник.



