"Астана" прирастает белорусами
Белорусский полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский интересен казахстанской "Астане".
Руководство футбольного клуб из Нур-Султана готовит предложение для борисовчан, утверждает webinfo.
В текущем сезоне 26-летний атакующий хавбек забил один гол и сделал одну результативную передачу в двенадцати поединках за свой клуб.
Детали предложения по Яблонскому держатся в секрете. Трансфер может состояться уже в ближайшее время, утверждает источник.
11:43 20/06/2021
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