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Евро-2020. Италия, Бельгия и Нидерланды вышли в плей-офф, у остальных фаворитов есть проблемы. Расписание

У звездных форвардов топ-сборных, входящих в число фаворитов Евро-2020, сбился прицел.

Евро-2020. Италия, Бельгия и Нидерланды вышли в плей-офф, у остальных фаворитов есть проблемы. Расписание
 После второго тура группового турнира лишь три команды гарантировали себе выход в плей-офф. Остальные 13 позиций пока остаются вакантными. Кто их заполнит? 
Напомним, в нокаут-раунд выходят команды, занявшие первое и второе места в группах, а также 4 из шести команд, занявших третьи места (с лучшими показателями). Смартпресс подводит итоги тура и анализирует шансы команд.
Лидер группы А, сборная Италии, пока выглядит самой мощной командой на турнире. Две победы с одинаковым счетом 3:0 позволили не только продлить впечатляющую серию, которая уже насчитывает 10 «сухих» побед подряд (общий счет 32:0), но и забронировать место в нокаут раунде. А вот остальным придется побороться за выход в плей-офф.


Уэльсу, после победы над Турцией (2:0) набравшему 4 очка, место в плей-офф уже также практически гарантировано. Причем команда может занять и первое место в группе (в случае победы над Италией), и второе (ничья с Италией или даже поражение с любым счетом но при условии, что Швейцария проиграет Турции), и третье – но с высокой долей вероятности попадания в плей-офф. У Швейцарии все сложнее – ей надо обязательно побеждать сборную Турции. Ну а туркам, пока что не набравшим ни одного очка и не забившим ни одного гола, для того, чтобы претендовать хоть на что-то, необходимо очень крупно обыгрывать Швейцарию. Тогда у них будет небольшой шанс проскочить в плей офф.

3 тур, 20 июня, 19.00: Италия – Уэльс, Швейцария – Турция. Наш прогноз: в плей-офф сыграют Италия, Уэльс и Швейцария.

Команда Бельгии, набравшая 6 очков в группе В, также уже вышла в плей-офф. Остальные пока в состоянии неопределенности. Возможен фантастический вариант, при котором сразу 3 команды наберут по 6 очков и гарантированно попадут в нокаут-раунд. Для этого Финляндия должна умудриться обыграть Бельгию, а Россия – Данию. В таком случае «четвертыми лишними» станут датчане.

Но куда более реальна победа Бельгии над Финляндией и борьба за путевку в плей-офф между датчанами и россиянами в очной встрече. Россию устроит даже ничья, Дании нужна только победа. Учитывая, как датчане переигрывали сборную Бельгии в первом тайме – шансы обойти Россию у них достаточно высоки.

3 тур. 21 июня, 22.00. Россия – Дания, Финляндия – Бельгия. Наш прогноз: в плей-офф выйдут Бельгия и Дания.


Больше всего определенности в группе С: Нидерланды уже в плей-офф, Северная Македония так и останется на последнем месте. В последнем туре они сыграют между собой. А за второе место в группе в очной встрече сразятся Украина и Австрия. Победитель идет в нокаут-раунд, проигравший, скорее всего, покинет турнир. У команд по 3 очка, поэтому в случае ничьей высока вероятность, что в плей офф попадут обе.

3 тур. 21 июня, 19.00 Украина – Австрия, Северная Македония – Нидерланды. Наш прогноз: Нидерланды и Украина идут в плей-офф.

В четырех матчах, уже состоявшихся в группе D, забито всего 5 голов (три из которых – на счету чеха Шика). Низкая результативность связана с тем, что у британских команд – огромные проблемы с реализацией моментов. Шотландцы пока вообще не забивали, сборная Англии в двух матчах всего один раз поразила ворота соперников.

В заключительном туре встретятся Чехия и Англия, на счету которых по 4 очка, и это будет матч за первое место в группе. А Хорватия и Шотландия (по 1 очку) между собой разыграют третью путевку в плей офф – 4 итоговых очков должно хватить для этого. В случае ничьей в этом матче из турнира вылетят обе команды.

3 тур. 22 июня, 22.00 Чехия – Англия, Хорватия – Шотландия. Наш прогноз: Англия, Чехия и Хорватия попадут в плей-офф.

Еще один фаворит, испытывающий проблемы в нападении – сборная Испании, которая сейчас занимает лишь третье место в группе E. В проведенных матчах испанцы доминировали на поле, но ни разу не сумели победить, забив всего один гол в двух матчах, а в поединке со сборной Польши, (1:1), еще и не реализовав пенальти.

Пока же в группе лидирует сборная Швеции, переигравшая во втором туре Словакию благодаря голу с пенальти. (1:0). Вторые – словаки (3 очка), а на последнем месте – Польша (1 очко). И случиться может что угодно, вплоть до того, что Испания займет последнее место в группе.

3 тур. 23 июня, 19.00 Швеция – Польша, Словакия – Испания. Наш прогноз: в плей-офф выйдут Испания, Польша и Швеция.

В группе смерти F внезапно показала зубы Венгрия, которая считалась поставщиком очков для грандов: венгры при поддержке битком набитых родных трибун (60 тысяч зрителей!) сыграли вничью с чемпионами мира – французами. При этом Франции еще пришлось и отыгрываться! У «трехцветных», как и у Англии с Испанией, есть очевидные проблемы с реализацией моментов. И это удивительно при наличии в составе Мбаппе, Гризманна и Бензема. Эти «три мушкетера» в двух матчах совместными усилиями сумели забить только один гол (еще один гол немцы в первом туре забили себе сами).

А вот сборная Германии после поражения от французов, в матче с португальцами смотрелась, как в свои лучшие годы. И одержала победу со счетом 4:2. Правда, сборная Португалии дважды забила себе сама. На Евро-2021 зафиксировано уже 5 автоголов – это абсолютный рекорд для чемпионатов Европы. А два гола в свои ворота в одном матче на ЧЕ еще не забивала ни одна команда.

Записал на свой счет очередной гол и Криштиану Роналду – теперь он лучший бомбардир турнира (3 гола в 2 матчах).

На данный момент сборная Франции лидирует с 4 очками, у Германии и Португалии – по три, у Венгрии одно. Венграм практически ничего не светит, а из остальных претендентов наиболее сложное положение у португальцев, которым предстоит сыграть с Францией. Крупное поражение точно оставит действующих чемпионов Европы за бортом плей-офф, минимальное – сохранит шансы на выход в нокаут-раунд (все будет зависеть от исходов матчей в других группах). Ничья практически стопроцентно оставит чемпионов Европы в игре, не говоря уже о победе. Сборной Германии для того, чтобы не пролететь мимо нокаут-раунда, достаточно не проиграть Венгрии, что не выглядит большой проблемой.

3 тур. 23 июня. 22.00 Германия – Венгрия, Португалия – Франция. Наш прогноз: Германия, Франция и Португалия выйдут в плей-офф.

Фото – uefa.com
smartpress.by
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