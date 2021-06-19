Виктория Азаренко проиграла полуфинальный матч на турнире ВТА в Берлине, взяв у 106-й ракетки мира всего 6 геймов
В полуфинале турнира ВТА в Берлине белоруска Виктория Азаренко (N 16 ВТА) уступила 106-й ракетке мира россиянке Людмиле Самсоновой — 4:6, 2:6.
Самсонова провела безукоризненный матч, оформив 11 эйсов и выдав 71 процент попадания первой подачи со скоростью 180-190 км/ч.
За весь матч россиянка совершила всего 6 невынужденных ошибок, пишет Прессбол.
18:42 19/06/2021
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