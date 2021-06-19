+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Американец Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра – он держался 30 лет

28-летний американский легкоатлет превзошел достижение своего соотечественника Рэнди Барнса более чем на 30 см.

Американец Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра – он держался 30 лет
Олимпийский чемпион американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио, пишет Sputnik.

Соревнования проходят в Юджине (штат Орегон).

В своей лучшей попытке 28-летний Краузер показал результат 23,37 метра. Это стало новым мировым рекордом. Прежнее достижение принадлежало другому американскому спортсмену Рэнди Барнсу - 23,12 метра, - рекорд был установлен в 1990 году.

Второе место на соревнованиях занял Джо Ковач (22,34), третьим стал Пэйтон Оттердал (21,92).

К слову, в январе этого года Краузер побил еще один мировой рекорд, установленный Барнсом, метнув снаряд в помещении на 22,82 метра.

Краузер побеждал на Играх-2016, также на его счету серебро чемпионата мира-2019.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]