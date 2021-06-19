Олимпийский чемпион американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио, пишет Sputnik.





Соревнования проходят в Юджине (штат Орегон).





В своей лучшей попытке 28-летний Краузер показал результат 23,37 метра. Это стало новым мировым рекордом. Прежнее достижение принадлежало другому американскому спортсмену Рэнди Барнсу - 23,12 метра, - рекорд был установлен в 1990 году.





Второе место на соревнованиях занял Джо Ковач (22,34), третьим стал Пэйтон Оттердал (21,92).





К слову, в январе этого года Краузер побил еще один мировой рекорд, установленный Барнсом, метнув снаряд в помещении на 22,82 метра.





Краузер побеждал на Играх-2016, также на его счету серебро чемпионата мира-2019.



