Американец Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра – он держался 30 лет
28-летний американский легкоатлет превзошел достижение своего соотечественника Рэнди Барнса более чем на 30 см.
Олимпийский чемпион американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио, пишет Sputnik.
Соревнования проходят в Юджине (штат Орегон).
В своей лучшей попытке 28-летний Краузер показал результат 23,37 метра. Это стало новым мировым рекордом. Прежнее достижение принадлежало другому американскому спортсмену Рэнди Барнсу - 23,12 метра, - рекорд был установлен в 1990 году.
Второе место на соревнованиях занял Джо Ковач (22,34), третьим стал Пэйтон Оттердал (21,92).
К слову, в январе этого года Краузер побил еще один мировой рекорд, установленный Барнсом, метнув снаряд в помещении на 22,82 метра.
Краузер побеждал на Играх-2016, также на его счету серебро чемпионата мира-2019.
11:51 19/06/2021
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