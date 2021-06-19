+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Евро-2020: сегодня состоятся еще три матча

Сегодня пройдут игры второго тура группового этапа Евро-2020.



Сначала Венгрия и Франция встретятся в группе F.

В другом матче этой группы, пишет ru.oxu.az, выйдут на поле сборные Португалии и Германии.


Третья игра состоится в группе E между Испанией и Польшей.

19 июня

Группа F

17:00 Венгрия - Франция

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена" 

20:00 Португалия - Германия

Мюнхен, стадион "Арена Мюнхен"

Группа Е

23:00 Испания - Польша

Севилья, стадион "Олимпико де Севилья".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]