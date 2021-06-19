Евро-2020: сегодня состоятся еще три матча









Сначала Венгрия и Франция встретятся в группе F.





В другом матче этой группы, пишет ru.oxu.az, выйдут на поле сборные Португалии и Германии.









Третья игра состоится в группе E между Испанией и Польшей.





19 июня





Группа F





17:00 Венгрия - Франция





Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"





20:00 Португалия - Германия





Мюнхен, стадион "Арена Мюнхен"





Группа Е





23:00 Испания - Польша





Севилья, стадион "Олимпико де Севилья".