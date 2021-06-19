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Беларусское класико никогда не было матчем протеста: клубы возглавляли лояльный власти бизнесмен и госменеджер, выступавший на ВНС

В этом сезоне картина тоже не лучше.

Беларусское класико никогда не было матчем протеста: клубы возглавляли лояльный власти бизнесмен и госменеджер, выступавший на ВНС
Зарубы между БАТЭ и минским «Динамо» всегда вызывали повышенный зрительский интерес. Но едва ли так будет в этом году. Оба клуба засветились в письме спортсменов в поддержку власти, пишет Трибуна. От «бело-голубых» документ подписали восемь футболистов, среди которых Владислав Климович, Иван Бахар, Владислав Ложкин и Антон Путило. Восемью фамилиями отметились и «желто-синие». Подписывались Евгений Яблонский, Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Данила Нечаев и другие.

В руководстве тоже сплошь лояльные к власти люди. БАТЭ рулит Андрей Капский, который в феврале был делегатом на очередном Всебеларусском народном собрании. Менеджер пояснял, что ему было важно услышать то, о чем там говорили. «Динамо» же возглавляет экс-работник прокуратуры Андрей Толмач, отдавший органам десять лет. В декабре 2020 года он подписал провластное письмо. Кроме того, клуб находится под курированием министра спорта Сергея Ковальчука и первого зампреда АБФФ Юрия Вергейчика, которого часто видят в офисе «бело-голубых».

В общем, велика вероятность, что субботнее «класико» пройдет при минимальном количестве зрителей. А ведь клубы и раньше возглавлялись людьми, которые были очень лояльны к власти и находились в хороших отношениях с Александром Лукашенко.

Анатолий Капский: строил вместе стадион, выступал на ВНС


Свою карьеру в бизнесе Анатолий Капский начал в 1990-м, когда стал заместителем директора борисовской фирмы «Полымя». В 1996-м он основал компанию «Сталкер», которая занималась тем, что поставляла комплектующие на Борисовский завод автотракторного электрооборудования.

Предприятием тогда руководил Николай Бусел. Доля государства на БАТЭ в те годы равнялась 2,7 процента. Интересно, что Бусел был ярым коммунистом, в 1995-м выиграл выборы в Верховный Совет XIII созыва, а в 1996-м, когда парламент инициировал импичмент Александру Лукашенко, поставил свою подпись под документом. Бусел уволился с предприятия лишь в 2001-м, когда завод фактически обанкротился. В отношении руководителя возбудили уголовное дело. Бусел отмечал, что, возможно, ему так и не простили голос за отставку.


Постепенно государство увеличивало свою долю в уставном фонде предприятия. И к началу 2013 года имело 95 процентов. К тому времени рулил заводом уже Капский. Менеджер пришел на предприятие в 2001-м и стал заместителем директора, а спустя пять лет возглавил его. В 2011-м по решению Лукашенко создали холдинг «Автокомпоненты», объединивший 11 предприятий отрасли. Возглавил его Капский. Чуть позже завод БАТЭ стал соучредителем совместного беларусско-китайского предприятия «Союзавтотехнологии», которое стало одним из акционеров «БелДжи» – проекта по выпуску легковых автомобилей под Жодино.

В конце ноября 2016 года Лукашенко наградил КАА Орденом Почета, который вручается за большие достижения в производственной, государственной, общественной и спортивной деятельности. А незадолго до этого Капский просил Лукашенко поддержать производство высокоточной электроники и оптики, но политик потребовал иметь гарантию сбыта и в итоге холдинг получил бюджетный заем в «целях стабилизации финансового состояния», который надо было отдавать с 2018 года.

Во время президентской кампании-2010 Капский публично поддерживал Лукашенко. Анатолий Анатольевич стал его доверенным лицом и агитировал за своего кандидата. Менеджер отмечал, что получать какую-то личную выгоду он не собирался. Ему просто был близок тогдашний курс развития страны.

– Я – реалист и понимаю, что сегодня нужно стране, что можно в этих условиях сделать и как это надо делать наиболее эффективно. Поэтому мне близка та программа, которую собирается реализовывать действующий президент, – пояснял решение Капский.


За несколько дней до выборов Капский принял участие в IV-м Всебеларусском собрании. Руководитель был не просто делегатом, но и выступал с докладом. Он говорил об инвестициях на 100 миллиардов рублей (33 миллиона долларов), которые позволили провести модернизацию на заводе. Однако куда более резонансными были его последние слова в выступлении:

– Будущее страны, ее сегодняшняя история, делается на заводах, фабриках, сельскохозяйственных предприятиях. Эта история делается нами с вами, уважаемые делегаты. История делается не на площадях, а делается трудом, любовью и отношением к родине, – говорил менеджер с трибуны.

При этом Капский называл себя аполитичным и отмечал, что никогда не вступит в какую-либо партию. Но являлся членом провластной общественной организации «Белая Русь». В начале 2018-го года он вместе с Вадимом Девятовским были гостями на третьем съезде объединения.


В 2017 году ходил Капский и на «Большой разговор с президентом» – встречу Лукашенко с представителями общественности и средств массовой информации. Капский был в числе приглашенных бизнесменов. Во время мероприятия Лукашенко отметил, что управленец не раз просил у него помощи для развития завода. А отвечая на вопрос о господдержке, Лукашенко заговорил и о БАТЭ.

– Экономически этот год будет не хуже, чем предыдущий. Поэтому, если все будет хорошо, мы сохраним тот же уровень господдержки спорта. И клубы тоже будут работать в рамках указа о господдержке. Вот, например, БАТЭ можно уже не поддерживать. Анатолий Анатольевич может с завода что-то украсть, если понадобится :).

– Мы помогаем заводу, Александр Григорьевич, – отреагировал Анатолий Капский, пристав со своего места.

– Я знаю. Поэтому будем поддерживать, – ответил Лукашенко.

Пересекались Капский и Лукашенко и по футбольным делам. В ноябре 2010-го Лукашенко вместе с футболистами и тренерами БАТЭ принял участие в церемонии начала строительства «Борисов-Арены», а затем посетил завод. Капский рассказывал, что испытывал гордость от того, что президент посетил предприятие и был рад, что «ему понравилась динамика его развития». Открывали стадион Лукашенко и Капский также вместе. Строительство стадиона обошлось в 40 миллионов евро. Большая часть этих средств поступила из госбюджета.



Несмотря на довольно нормальные отношения, Лукашенко так и не выказал соболезнования по случаю смерти Капского.

Юрий Чиж: строил для Лукашенко горнолыжный комплекс, косил траву и играл в хоккей


Выпускник электротехнического факультета Белорусского политехнического института (сейчас – БНТУ) начинал рабочую деятельность на Минском тракторном заводе. А в начале 90-х решил уйти в бизнес и стал торговать коврами. После чего в 1992 году открыл небольшую компанию «Трайпл», которая специализировалась на окнах ПВХ. В 1996 году в бизнесе Чижа случился прорыв. Его «Трайпл» выиграл тендер на поставку стеклопакетов для нового здания центрального железнодорожного вокзала.

Примерно в это время и состоялось знакомство бизнесмена и Александра Лукашенко. Интересно, что в первой половине 90-х Чиж активно давал рекламные интервью в газете «Свободные новости», где нередко высказывал определенное недовольство властью и существовавшим на тот момент положением дел в экономике. Вполне возможно, этими интервью бизнесмен и привлек к себе внимание свыше.

«Он был недоволен экономической политикой». Чиж, которого вы не знали

В 1999-м Чижа указом президента включили в первый в истории Беларуси Совет по развитию предпринимательства. Что очень плодотворно сказалось на бизнесе. Чиж стал заниматься строительством, ритейлом, поставками нефти и производством газированных напитков. В 2011 и 2013 годах он возглавлял список самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Порой его называли главным олигархом страны.

В 2002-м Чиж построил столичный футбольный манеж, который открывал Лукашенко, а через два года – горнолыжный комплекс «Логойск». Чиж рассказывал, что об этом его попросил лично Лукашенко.

– [Он] сказал мне: «Юра, там мне австрийцы все время мозги дурят насчет строительства в Логойске горы, съездил бы ты, посмотрел на те места и прикинул, что там можно сделать». Съездил, затем аналогичные центры в Подмосковье посетил. Прикинул их сильные и слабые стороны, чтобы чужих ошибок не повторять, а когда созрел окончательно, сказал президенту, что «Трайпл» за это возьмется.

«Дружба» в строительстве продолжалась и дальше. В 2009-м Лукашенко подписал указ, обязывающий «Трайпл» построить крытый каток в Минске, а в 2010-м Чижу поручили возвести комплекс зданий на территории Беловежской пущи. На ВНС в том же году Чиж не ходил. Но за свои отношения с властью пострадал. После разгона «Плошчы-2010» Евросоюз ввел в отношении двух компаний бизнесмена экономические санкции. А сам предприниматель стал невыездным на Запад. В пояснении к ограничению отмечалось, что Чиж «предоставляет финансовую поддержку режиму Александра Лукашенко».

Часто замечали предпринимателя в компании Лукашенко и в неформальной обстановке. Они косили траву сами и учили это делать Депардье, собирали арбузы, поздравляли Дарью Домрачеву с победой на Олимпиаде и играли вместе в хоккей. Чиж даже свою резиденцию в Дроздах построил рядом с Лукашенко.

В 2013-м бизнесмен за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокое профессиональное мастерство был награжден орденом Отечества III степени.


Однако уже через несколько лет отношения между Чижом и Лукашенко испортились. В марте 2016-го Чижа задержали, когда он ехал со скоростью 220 километров в час в сторону литовской границы. Причиной ареста стало уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмену грозило до семи лет тюрьмы, но Чиж пробыл в СИЗО больше полугода. Лукашенко заявлял, что дело владельца «Трайпла» находится на его контроле, и что он готов рассмотреть любую из его просьб. 14 сентября 2016 года Чижа отпустили под подписку о невыезде, а через пару дней КГБ сообщило, что бизнесмен возместил ущерб.

В сентябре 2017-го Чижа снова заметили в компании Лукашенко – вместе с супругой он присутствовал на торжественном приеме по случаю 20-летия хоккейной команды президента. А в декабре играл с Лукашенко в хоккей. Но потепление было временным: через два года у Чижа забрали минское «Динамо», которым он владел 20 лет, в 2020-м «Трайпл» запустил процедуру банкротства, а в марте этого года Чижа снова задержали. О причинах не сообщается до сих пор.

Фото: pressball.by, president.gov.by, instagram.com/zapashny.ru
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