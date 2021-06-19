Галкина объявила о завершении карьеры













«В 4 года я начала заниматься художественной гимнастикой и этому делу я отдала целых 20 лет! И вот настал этот прекрасный день, когда проснувшись утром тебе не надо в спортивный зал и ты вообще абсолютно свободен.





Что я тут хочу сказать... Хочу сказать слова благодарности вам – моим любимые поклонники и болельщики! Вы всегда были со мной поддерживая меня: писали, присылали подарки, удивляли невероятными поступками! И этот пост я хочу посвятить вам.





Моя спортивная карьера заканчивается, но уверена, вы еще не раз сможете меня увидеть на творческий вечерах, в театрах и на концертах! Так же я выступлю с показательным номером на нашем этапе Кубка мира в Минске 4 июля!» – написала Галкина в своем Instagram.





Галкина за свою карьеру завоевала 4 серебряные и 1 бронзовую медаль ЧМ, была участницей ОИ-2016 года.





Напомним, Галкина подписала провластное письмо спортсменов.