+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Галкина объявила о завершении карьеры

Беларусская гимнастка Екатерина Галкина объявила о завершении карьеры.




«В 4 года я начала заниматься художественной гимнастикой и этому делу я отдала целых 20 лет! И вот настал этот прекрасный день, когда проснувшись утром тебе не надо в спортивный зал и ты вообще абсолютно свободен.

Что я тут хочу сказать... Хочу сказать слова благодарности вам – моим любимые поклонники и болельщики! Вы всегда были со мной поддерживая меня: писали, присылали подарки, удивляли невероятными поступками! И этот пост я хочу посвятить вам.

Моя спортивная карьера заканчивается, но уверена, вы еще не раз сможете меня увидеть на творческий вечерах, в театрах и на концертах! Так же я выступлю с показательным номером на нашем этапе Кубка мира в Минске 4 июля!» – написала Галкина в своем Instagram.

Галкина за свою карьеру завоевала 4 серебряные и 1 бронзовую медаль ЧМ, была участницей ОИ-2016 года.

Напомним, Галкина подписала провластное письмо спортсменов. 
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]