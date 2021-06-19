



Так и случилось: сейчас групповые этапы проходят в 11 городах 10 стран. Насладиться атмосферой самой популярной игры в мире можно не только дома у телевизора, пишет realt.by, но и на больших экранах трех open-air площадок в Минске: Песочница, Lidbeer Dvor и на стадионе «Динамо». Рассказываем и показываем, как там все устроено.





Песочница





Открытая площадка уличной еды «Песочница» часто транслирует на большом экране концерты и спортивные мероприятия. Euro-2020 не остался в стороне. У самого входа на площадку нас удивила нехарактерная для этого места тишина.









Во время игры Украина — Македония все столы у экрана были заняты. Матч начался в 16.00. Продавец еды одного из фуд-траков, который находится рядом с телевизором, говорит, что посмотреть футбол приходит много людей, особая «движуха» на трансляциях вечерних матчей: в 19.00 и 22.00.





— Все, конечно, зависит от того, какая команда играет. Сейчас заняты все столы, но еще есть места, а вечером люди уже стоят — народа столько, что доходят даже до нас.





Голос комментатора слышно хорошо, отголоски доносятся до середины площадки. На другой стороне из фургончиков тихо играет музыка, создавая атмосферу для тех посетителей, кому футбол не интересен.









Где: улица Куйбышева, 45





Время: с 12.00 до окончания матча





Стадион «Динамо»





Чтобы попасть на на стадион «Динамо» в рамках фестиваля A-Football Fest, нужно подойти к главному входу со стороны улицы Кирова. Несмотря на то, что вход свободный, посетителю нужно заранее зарегистрироваться на сайте.









Тех, кто был без регистрации, пропускали, но попросили в следующий раз обязательно это сделать. После сканирования билета, вещи посетителей проверяли сотрудники ОМОНа, а волонтеры измерили темпер уру. Один из них предупредил, что в четверг и пятницу выход на газон будет ограничен, так как его готовят к матчу «Динамо Мин » и «БАТЭ». 19 июня фан-зона работать не будет.





Отойдя дальше от входа, волонтер понял, что мы не туда идем и крикнул, в каком направлении двигаться, чтобы попасть на стадион. Указателей не было.













Площадка разделена на две части из-за расположения экранов. Посетители могут смотреть футбол с трибун, за столиками у палаток с едой и напитками и сидя на пуфиках, которые обычно лежат на газоне.









- Количество посетителей зависит от того, какие команды сходятся на футбольном поле и времени матчей, — делится наблюдениями Алина, продавец в одной из палаток. — Больше всего людей на играх сборной России, Польши, Украины и Португалии.





В дневное время сюда приходят дети и подростки, а вот вечером собираются настоящие фанаты, подмечает девушка.





Чтобы выйти за пределы стадиона, посетителям придется вернуться к главному входу.





Где: ул. Кирова, 8





Время: с 15.00 до 00:30





Lidbeer Dvor





Площадка стрит-фуда открылась тогда же, когда и стартовал Чемпионат по футболу. Находится она рядом со станцией метро Якуба Коласа, но заметить 19 мини-домиков с едой и 10 фуд-траков тяжело, единственное, что можно увидеть с дороги, — вид на долгострой.









К нашему приезду матч уже закончился, но за столиками у сцены с экраном еще сидели люди. До следующего матча — меньше часа.





У сцены стоят десятки столов со стульями, где можно и футбол посмотреть, и поесть. Тем, кто выберет места у заведений, увидеть происходящее на поле, шансов мало. Будут мешать огоньки и движение людей.









- Людей в пятницу и выходные больше. Полная посадка на вечерних матчах, — рассказывает продавец заведения, что находится у самой фан-зоны. — Фанатов с флагами мало, но, думаю, что это только начало. Больше всего людей собиралось на матчи Италия-Турция, Россия-Бельгия и Франция-Германия.





Молодой человек прогнозирует победу французов на этом чемпионате. Второе и третье место, по его мнению, разделят Португалия и Италия.





Самые поздние матчи иногда вживую комментирует Владимир Новицкий. Ближайшая встреча с ним будет в субботу.













Фото: Павел Садовский





Где: ул. Кульман, 1/8





Время: Вс-Чт: 12.00−23.00





Пт-Сб: 12.00 -02.00