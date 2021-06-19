Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу подписчиков в Instagram
CentralAsia (CA) - Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человек, который набрал 300 миллионов подписчиков в соцсети «Инстаграм».
Криштиану Роналду
Только в начале, пишет centralasia.media, этого года аккаунт футболиста насчитывал 250 миллионов подписчиков.
Следом за Роналду по популярности в Instagram идут американский актер Дуэйн Джонсон (246 млн) и певица Ариана Гранде (244 млн подписчиков).
На аккаунт Роналду можете перейти здесь.
08:40 19/06/2021
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