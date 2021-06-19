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В УЕФА отрицают отказ от проведения всех соревнований в Беларуси

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что соревнования под его эгидой на территории Беларуси в этом году пройдут согласно расписанию. Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности заявлял, что УЕФА отказался проводить соревнования под своей эгидой в Беларуси.

Фото: УЕФА не отказывался от проведения в Беларуси матчей (GettyImages)

Об этом сообщает "РИА Новости".

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщал об отмене соревнований, ссылаясь на заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура, пишет РБК-Украина. По информации фонда, Лямур "выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений".

"Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Беларуси не состоятся", - сообщил УЕФА.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медицинские работники в Беларуси оказались в самом центре кризиса с правами человека. Власти, подконтрольные Александру Лукашенко, преследуют медиков за участие в акциях протестов в стране.

 
 
 
Источник: Артур Радивилов
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