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Швеция победила Словакию в матче Евро-2020

Сборная Швеции с минимальным счетом обыграла соперников из Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Фото: УЕФА

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил швед Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти на 77-й минуте.

Шведы до этого не забивали на Евро девять лет, с тех пор как Себастьян Ларссон забил в победном матче против Франции (2:0) в 2012 году.

Словаки за матч не нанесли ни одного удара в створ ворот. Шведы набирают четыре очка и возглавляют турнирную таблицу в группе E. Также в этой группе играют сборные Испании и Польши, которые проведут матч между собой 19 июня.

Сегодня турнире будут сыграны еще два матча: Хорватия - Чехия и принципиальное дерби Англия - Шотландия.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
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