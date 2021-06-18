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Финал Евро-2020 заберут у Лондона?! УЕФА пригрозил Англии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил перенести финал Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Это может произойти, если британские власти не отменят обязательный карантин для 2,5 тыс чиновников и высокопоставленных гостей чемпионата.


Об этом сообщает Times.

УЕФА заявлял, пишет РБК-Украина, что готов изменить место проведения матчей, если в городе-организаторе действуют карантинные меры, которые могут помешать болельщикам, официальным лицам и важным корпоративным гостям посетить игры.

В Британии обсуждают предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от необходимости самоизоляции.

Сейчас десятидневная изоляция требуется для людей, прибывающих из стран, которые находятся в "желтом" или "красном" списке.

Напомним, Украина прервала безвыигрышную серию на чемпионатах Европы.
Источник: Анастасия Яроткина
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