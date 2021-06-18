Финал Евро-2020 заберут у Лондона?! УЕФА пригрозил Англии





Об этом сообщает Times.





УЕФА заявлял, пишет РБК-Украина, что готов изменить место проведения матчей, если в городе-организаторе действуют карантинные меры, которые могут помешать болельщикам, официальным лицам и важным корпоративным гостям посетить игры.





В Британии обсуждают предложение освободить официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и вещателей от необходимости самоизоляции.





Сейчас десятидневная изоляция требуется для людей, прибывающих из стран, которые находятся в "желтом" или "красном" списке.





Напомним, Украина прервала безвыигрышную серию на чемпионатах Европы.