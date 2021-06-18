+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Главный тренер "Витязя" Константин Яковлев осужден на 15 суток

Главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев осужден на 15 суток.

Напомним, Яковлев вместе с другими спортсменами 16 июня встречалив Барановичах журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста. 

Автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились силовики, Константин Яковлев был задержан, никого больше не задерживали.

Вечером 16 июня Константин планировал провести тренировку на открытом воздухе в Новой Боровой.

Тренера обвинили по ч. 1 статьи 24.23 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]