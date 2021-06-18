Слушание о возможной экстрадиции Кудина в Беларусь снова перенесено
Сегодня в 11:00 по в Московском областном суде должно было начаться слушание по поводу возможной экстрадиции беларуского бойца, чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина в Беларусь.
Однако стало известно, что заседание снова перенесено (уже во второй раз). Новая дата – 25 июня.
«Ответ из МИДа о ситуации с правами человека в Беларуси еще не поступил, но МИД уведомил, что они запрашивают информацию из разных департаментов.
Суд приобщил обращения адвокатов от беларуских организаций о недопущении выдачи вместе с петицией от Московской Хельсинской группы», – говорится в сообщении телеграм-канала #СборнаяЗОЖ.
Ранее супруга спортсмена Татьяна рассказывала о том, что во время первого слушания судья запросила документ, без которого она не может вынести решение.
Напомним, Алексея задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа, при этом в бойца стреляли. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.
На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.
После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.
21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу беларуских властей. Тогда более 300 беларуских спортсменов написали письмо в поддержку Алексея Кудина. С тех пор он находится под арестом в Москве в ожидании окончательного решения по выдаче в Беларусь, пишет Трибуна.
12:18 18/06/2021
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