Женская сборная Беларуси стартовала на Евробаскете матчем против испанок. Без капитана Екатерины Снытиной, завершившей карьеру в «националке» из-за нежелания играть для режима и согласовывать с ним свои высказывания, зато с бекграундом в виде молчаливого согласия с действиями властей (за парой исключений). В этой связи сборная вряд ли сможет рассчитывать на активную поддержку от беларуских болельщиков.





Юлия Рытикова и Янина Инкина, ее одноклубница по «Горизонту», весьма удобной для режима команды. С этим связано или не с этим, но боевого настроя у команды перед игрой не было видно. На исполнение госгимна ряд сборниц вышла, будто бы их сопровождают силовики – с сомкнутыми за спиной руками. Сам гимн пело всего два игрока – провластная подписантка и новый капитан команды, ее одноклубница по «Горизонту», весьма удобной для режима команды.









На реакцию от беларуского госТВ потребовалось меньше трех секунд – неугодную режиму символику «загородили» заставкой турнира. Кажется, стабильность не успела пострадать.





На этом фоне сборная вдруг преподнесла сенсацию – в концовке матча вырвала победу (53:51) у Испании, значившейся безоговорочным фаворитом.





Неужто эффект от болельщиков?