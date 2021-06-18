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На Евробаскете во время госгимна Беларуси крупно показали БЧБ и "Пагоню"

БТ пришлось срочно реагировать - вместо трансляции появилась заставка турнира

На Евробаскете во время госгимна Беларуси крупно показали БЧБ и "Пагоню"
скриншот видео
Женская сборная Беларуси стартовала на Евробаскете матчем против испанок. Без капитана Екатерины Снытиной, завершившей карьеру в «националке» из-за нежелания играть для режима и согласовывать с ним свои высказывания, зато с бекграундом в виде молчаливого согласия с действиями властей (за парой исключений). В этой связи сборная вряд ли сможет рассчитывать на активную поддержку от беларуских болельщиков.

С этим связано или не с этим, но боевого настроя у команды перед игрой не было видно. На исполнение госгимна ряд сборниц вышла, будто бы их сопровождают силовики – с сомкнутыми за спиной руками. Сам гимн пело всего два игрока – провластная подписантка и новый капитан команды Юлия Рытикова и Янина Инкина, ее одноклубница по «Горизонту», весьма удобной для режима команды.

Но самое интересное произошло под конец гимна – операторы и режиссер трансляции из Испании решили крупно взять в кадр зрителей, которые пришли на стадион с БЧБ-флагами, да еще и с «Пагоняй». 

На реакцию от беларуского госТВ потребовалось меньше трех секунд – неугодную режиму символику «загородили» заставкой турнира. Кажется, стабильность не успела пострадать.

На этом фоне сборная вдруг преподнесла сенсацию – в концовке матча вырвала победу (53:51) у Испании, значившейся безоговорочным фаворитом. 

Неужто эффект от болельщиков?
Источник: tribuna.com
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