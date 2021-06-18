Вратарь Гаити забил самый смешной гол в истории футбола

На 46-й минуте встречи голкипер Хосе Дюверже получил пас от защитника, но два раза промазал, когда хотел выбить мяч. После этого счёт матча был открыт, а по сумме двух игр Гаити должна была отыграть два гола. К концовке поединка гости пропустили от Канады ещё трижды и проиграли с общим счётом 0:4.





Этот автогол стал одним из самых нелепых в истории футбола.



