Вратарь Гаити забил самый смешной гол в истории футбола
Очень смешной гол пропустил вратарь сборной Гаити в матче отбора Кубка мира между Гаити и Канадой.
На 46-й минуте встречи голкипер Хосе Дюверже получил пас от защитника, но два раза промазал, когда хотел выбить мяч. После этого счёт матча был открыт, а по сумме двух игр Гаити должна была отыграть два гола. К концовке поединка гости пропустили от Канады ещё трижды и проиграли с общим счётом 0:4.
Этот автогол стал одним из самых нелепых в истории футбола.
09:27 18/06/2021
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