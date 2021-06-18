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Не рисковать: в Японии предложили провести Олимпиаду без зрителей

Окончательное решение, допустят ли зрителей на Олимпиаду, будет принято на заседании организаторов Игр. Иностранных болельщиков решили не допускать на мероприятие еще в марте

Эксперты рабочей группы правительства Японии по выработке мер против распространения коронавируса выступили за отказ от присутствия зрителей на Олимпиаде в Токио. Об этом со ссылкой на заявление экспертов сообщило агентство Kyodo.

По мнению экспертов, проведение соревнований с пустыми трибунами приведет «к наименьшему риску распространения коронавируса».

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото подтвердила, что получила это предложение. Оно будет рассмотрено на заседании организаторов Игр. В то же время в статье отмечается, что правительство может пойти против ограничений и допустить на трибуны до 10 тыс. зрителей.


Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа. Название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

В марте организаторы Олимпиады в Токио объявили о решении провести ее без иностранных болельщиков.
РБК
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