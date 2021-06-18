







Как стало известно football.by , болгарский "Лудогорец" горняки примут в Белграде.





В столице Сербии есть как минимум пять стадионов отвечающих требованиям УЕФА для первых раундов еврокубков: "Партизан", "Райко Митич", "Омладински", "Чукарички", "Обилич".



