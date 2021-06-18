+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2020

Сборная Нидерландов сыграет в плей-офф Евро-2020.

Команда Франка де Бура одержала две победы в первых двух турах группового этапа и вышла в следующий раунд.

Нидерланды стали третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф, после Италии и Бельгии.

Голландия — Австрия. Френки де Йонг против Андреаса Ульмера. Фото AFP


В группе C с Нидерландами также выступают Украина (3 очка), Австрия (3 очка) и Северная Македония (0 очков), пишет Трибуна.

Кроме того

Ещё 16 июня в 1/8 финала пробилась сборная Италии - разгромила Турцию и Швейцарию со счётом - 3:0.

 

В плей-офф вышла и сборная Нидерландов. 

 

Напомним, матчи 1/8 финала стартуют 26 июня. Финал чемпионата Европы по футболу пройдёт 11 июля в Лондоне.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]