Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2020
Сборная Нидерландов сыграет в плей-офф Евро-2020.
Команда Франка де Бура одержала две победы в первых двух турах группового этапа и вышла в следующий раунд.
Нидерланды стали третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф, после Италии и Бельгии.
Голландия — Австрия. Френки де Йонг против Андреаса Ульмера. Фото AFP
В группе C с Нидерландами также выступают Украина (3 очка), Австрия (3 очка) и Северная Македония (0 очков), пишет Трибуна.
Кроме того
Ещё 16 июня в 1/8 финала пробилась сборная Италии - разгромила Турцию и Швейцарию со счётом - 3:0.
В плей-офф вышла и сборная Нидерландов.
Напомним, матчи 1/8 финала стартуют 26 июня. Финал чемпионата Европы по футболу пройдёт 11 июля в Лондоне.
07:28 18/06/2021
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