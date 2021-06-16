Фото: Джанлуиджи Буффон (juventus.com)









Об этом сообщила Sky Sport Italia.





43-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом, который по итогам минувшего сезона вылетел из Серии А в Серию B. Вероятно, пишет РБК-Украина, этот контракт станет последним в карьере ветерана.





Буффон начинал свою профессиональную карьеру в "Парме" и является ее воспитанником. В 2001 году он за 52 миллиона евро перешел в "Ювентус", став на долгие годы лидером туринской команды и безоговорочным первым вратарем, а также одним из лучших голкиперов в истории футбола.





Летом 2018 года Буффон ушел из "Ювентуса" и присоединился к "ПСЖ". В парижской команде он провел один сезон, после чего вернулся в "Ювентус" на два года. По завершению минувшего сезона Джанлуиджи стал свободным агентом, а потому "Парме" не нужно было ничего платить за голкипера.