Буффон вернулся в "Парму". Из этого клуба он в 2001-м перешел в "Ювентус"
Знаменитый вратарь Джанлуиджи Буффон в новом сезоне будет играть за "Парму". В этом клубе Джиджи начинал карьеру.
Фото: Джанлуиджи Буффон (juventus.com)
Об этом сообщила Sky Sport Italia.
43-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом, который по итогам минувшего сезона вылетел из Серии А в Серию B. Вероятно, пишет РБК-Украина, этот контракт станет последним в карьере ветерана.
Буффон начинал свою профессиональную карьеру в "Парме" и является ее воспитанником. В 2001 году он за 52 миллиона евро перешел в "Ювентус", став на долгие годы лидером туринской команды и безоговорочным первым вратарем, а также одним из лучших голкиперов в истории футбола.
Летом 2018 года Буффон ушел из "Ювентуса" и присоединился к "ПСЖ". В парижской команде он провел один сезон, после чего вернулся в "Ювентус" на два года. По завершению минувшего сезона Джанлуиджи стал свободным агентом, а потому "Парме" не нужно было ничего платить за голкипера.
Источник: Роман Тверденко
19:26 17/06/2021
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