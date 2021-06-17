Важная победа: сборная Украины победила Северную Македонию

В составе победителей точными ударами отметились Андрей Ярмоленко (29-я минута) и Роман Яремчук (34-я). У балканцев – Эзган Алиоски (57-я). К слову, полузащитник сначала не смог забить пенальти, но затем оказался быстрее других на добивании.





На 82-й минуте украинцы могли увеличить счет, но голкипер Северной Македонии Столе Димитриевски отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Руслана Малиновского.





Интересно, что украинская команда одержала первую победу в финальных этапах ЧЕ со своего первого матча на домашнем турнире в 2012 году, после этого украинцы проиграли два матча на домашнем чемпионате Европы, все три на Евро-2016 и стартовую встречу этого турнира.





Украинская команда набрала 3 очка и идет на третьем месте в группе C, сборная Северной Македонии потерпела второе поражение на турнире и замыкает таблицу квартета (0 очков).





В следующем туре сборная Украины сыграет в Бухаресте против команды Австрии, северомакедонцы в Амстердаме встретятся со сборной Нидерландов. Оба поединка пройдут 21 июня.











