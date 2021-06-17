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Трибуны не будут пустыми: японцам разрешили посещать олимпийские соревнования

Жители Японии смогут посещать соревнования на Олимпийских играх в Токио при соблюдении установленных требований, заявил на пресс-конференции глава правительства страны Есихидэ Суга.


В марте японское правительство приняло решение провести Игры без иностранных болельщиков. 

«Мы стараемся минимизировать риски путем установления необходимых норм по предотвращению инфекции.

Что касается числа зрителей (на Олимпиаде), то максимальное число присутствующих на соревнованиях будет установлено, согласно нормам на максимально допустимое число человек, установленным после снятия ограничительных мер.

Те зрители, кто будет присутствовать на объектах, должны будут постоянно носить маски и воздержаться от громких выражений поддержки.

Кроме этого, чрезвычайно важно приехать только к месту проведения соревнования, а затем сразу же поехать домой.

Чрезвычайно важно контролировать распространение инфекции в Японии сейчас и не допустить роста заболеваемости после соревнований. Я призываю всех, кто хотел бы поддержать спортсменов, сделать это перед экранами телевизора», – сказал Суга. 

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. 
Источник: tribuna.com
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