Назвали самых быстрых футболистов Евро-2020





Рейтинг возглавил крайний защитник сборной Италии 28-летний Леонардо Спинаццола, развивший скорость 33,8 км/ч. За ним следует полузащитник сборной Уэльса Даниэль Джеймс, 33,5 км/ч, а замыкает тройку самых быстрых форвард сборной Англии Рахим Стерлинг, 33,1 км/ч.





В пятерку лучших также вошли футболист сборной Швейцарии Брель Эмболо, 32,8 км/ч, и еще один представитель итальянцев — Джованни Ди Лоренцо, 32,6 км/ч.