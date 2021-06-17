Правосудие по-беларуски: тренера Яковлева будут судить прямо в ИВС

Его обвиняют по ч. 1 статьи 24.23 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Наказание: наложение штрафа в размере до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест.





Как сообщает «Радио Свобода», вчера после задержания в доме Яковлева произошел обыск. Искали вещи "экстремистского" характера. Константина привезли в наручниках. Из дома забрали два компьютера и телефоны, а также одежду SOS BY.





Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста. Напомним, Яковлев приезжал 16 июня в Барановичи встречать автора Tribuna.com , который вышел на свободу после 15 суток ареста.





Как рассказал Андрей Кравченко, автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились некие силовики, Константин Яковлев был задержан, никого больше не тронули.