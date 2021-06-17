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Правосудие по-беларуски: тренера Яковлева будут судить прямо в ИВС

Суд над главным тренером «Витязя» Константином Яковлевым пройдет сегодня в ИВС Минского района, который находится на улице Скорины. Начало – 15:00.

Его обвиняют по ч. 1 статьи 24.23 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Наказание: наложение штрафа в размере до ста базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Как сообщает «Радио Свобода», вчера после задержания в доме Яковлева произошел обыск. Искали вещи "экстремистского" характера. Константина привезли в наручниках. Из дома забрали два компьютера и телефоны, а также одежду SOS BY.

Напомним, Яковлев приезжал 16 июня в Барановичи встречать автора Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста.

Как рассказал Андрей Кравченко, автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились некие силовики, Константин Яковлев был задержан, никого больше не тронули.
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