Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор
Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.
Врач датской команды Мортен Боэсен сообщил, что данная процедура необходима после того, как игрок потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1) на Евро-2020. Он пережил остановку сердца.
Сам футболист уже согласился на операцию после рекомендаций датских и международных специалистов.
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
13:14 17/06/2021
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