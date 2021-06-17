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Определился первый обладатель путевки в стадию плей-офф и другие итоги игрового дня Евро-2020

Вчера в первом матче дня сборная России в Санкт-Петербурге обыграла национальную команду Финляндии.

Встреча команд группы В завершилась с минимальной победой дружины Станислава Черчесова — 1:0. Единственный гол в добавленное время первого тайма забил полузащитник российской команды Алексей Миранчук. После второго поединка сборная России набирает важные  три очка и догоняет национальные команды Бельгии и Финляндии в турнирной таблице группы В, однако стоит отметить, что бельгийская команда провела лишь один матч. На последнем, четвертом месте в группе В располагается сборная Дании у которой также как и бельгийцев сыгран один матч.

В матче Турция — Уэльс, прошедшем в Баку, победу со счетом 2:0 одержала валлийская команда. На 42-й минуте встречи счет открыл полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси, а в компенсированное время матча преимущество валлийцев упрочил защитник Коннор Робертс. Также стоит отметить две голевые передачи Гарета Бэйла. Тем самым валлийцы по итогу двух матчей набирают четыре очка и идут на втором месте в группе А.
 
Сборная Италии встречалась с национальной командой Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась уверенной победой итальянской команды со счетом — 3:0. На 26-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли открыл счет, 52-й минуте он же оформил дубль и упрочил преимущество итальянской сборной. Третий гол в концовке встречи забил нападающий Чиро Иммобиле. По итогу двух матчей итальянцы набирают шесть очков и обеспечивают себе выход в стадию плей-офф.

Сегодня зрителей ожидает матч Украины и Северной Македонии, противостояние Дании против Бельгии. В конце игрового дня сборная Нидерландов сразиться с национальной командой Австрии.
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