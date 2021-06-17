



Законопроект посвящен политике США в отношении Китая.





«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы осуществить дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимийских игр... и призвать к прекращению продолжающихся нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», – говорится в документе.





Около месяца назад к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 призвала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.





В случае дипломатического бойкота глава государства и другие представители власти отказываются от посещения Игр, однако спортсмены могут участвовать в соревнованиях.





Законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания президентом США Джо Байденом.





Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.