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Сенат США одобрил законопроект с положением о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

Сенат США одобрил законопроект, содержащий положение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.


Законопроект посвящен политике США в отношении Китая.

«Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы осуществить дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимийских игр... и призвать к прекращению продолжающихся нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», – говорится в документе.

Около месяца назад к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 призвала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В случае дипломатического бойкота глава государства и другие представители власти отказываются от посещения Игр, однако спортсмены могут участвовать в соревнованиях.

Законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Tribuna
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