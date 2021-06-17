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Председателем Наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола избран глава МЧС Вадим Синявский

В преддверии проведения Конференции ОО "Белорусская федерация волейбола" прошло заседание Наблюдательного совета, в ходе которого его председателем избран министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены вопросы оптимизации состава Наблюдательного совета, порядка проведения запланированной Конференции, а также обсуждены с руководством федерации пути повышения эффективности ее деятельности.
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