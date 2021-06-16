Фото: Марко Арнаутович в матче против Северной Македонии (Getty Images)

Он наказан за оскорбление в адрес игрока Северной Македонии Эзджана Алиоски, пишет РБК-Украина.





Об этом сообщает сайт УЕФА.





Футбольная ассоциация Северной Македонии пожаловалась на Арнаутовича организаторам чемпионата Европы после матча с австрийцами. В нем форвард Австрии, по информации СМИ, вступил в словесную перепалку с Алиоски, в рамках которой сказал "Я **ал твою албанскую мать", указывая на албанское происхождение футболиста македонской сборной. Сам же Арнаутович имеет сербское происхождение и между странами исторически напряженные отношения, как и между Сербией и Северной Македонией.





Македонские футбольные чиновники указывали на расистское содержание оскорблений от Арнаутовича, но в УЕФА не нашли расизма, но наказали за сам факт оскорбления. Из-за этого нападающий не сыграет против Нидерландов в четверг, 17 июня, но будет готов выйти против Украины 21 июня.





В матче против Северной Македонии Арнаутович вышел на замену и забил гол, а Австрия победила со счетом 3:1.