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Арина Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз на старте крупного теннисного турнира в Берлине

Белорусская теннисистка была посеяна под первым номером и стартовала со второго круга. В 1/8 финала ее обыграла американка Мэдисон Киз.


Арина Соболенко уступила американке Мэдисон Киз на старте крупного теннисного турнира в Берлине – 4:6, 6:1, 5:7.

Это был единственный трехсетовый поединок игрового дня, пишет Sputnik. Встреча продолжалась два часа.

Турнир в Берлине проходит на травяных кортах. Последний раз на этом покрытии белорусская теннисистка проводила матч в 2019 году на Уимблдоне.

Состязания в Берлине проходят на травяных кортах и являются одним из этапов подготовки к Уимблдону – третьего в сезоне турнира из серии "Большого шлема". К слову, последний раз на этом покрытии первая ракетка Беларуси проводила на Уимблдоне в 2019 году. В 2020-ом его отменили из-за пандемии коронавируса.

А последний поединок до этого матча Соболенко провела на "Ролан Гаррос" – втором в сезоне масштабном турнире, который играется на грунте. Там белоруска дошла до третьего круга, где уступила россиянке Анастасии Павлюченковой, будущей финалистке.

Что касается Берлина, то первый раунд во вторник преодолела еще одна белоруска Виктория Азаренко. В 1/16 финала она одолела немку Андреа Петкович – 6:4, 7:6 и в четверг встретится также с хозяйкой кортов Ангеликой Кербер.
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