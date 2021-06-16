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"Брест в моей жизни очень много значит. Здесь прекрасные люди живут. Плюс "Динамо" в моей жизни — это большой кусочек сердца, плюс здесь прекрасные болельщики. Я всегда с положительными эмоциями сюда возвращаюсь. Никакой дополнительной адаптации не надо. Мы все с положительными эмоциями, все улыбаемся, все знаем друг друга хорошо давным-давно, поэтому все нормально.





Для меня "Рух" — проект амбициозный. У нашего президента большие цели. Плюс все его знают, как он был президентом "Динамо" Брест, чего он добился, как он завоевал доверие болельщиков, поэтому, я считаю, что все нормально. Идем постепенно к целям, пишет Прессбол.





Возможно, и люди подтянутся. Я помню, в 2016 году я был в минском "Динамо" и мы играли против брестского "Динамо", а в протоколе было 1500 человек. А спустя 4 года весь "Брестский" полностью заполнялся, поэтому, возможно, что и на "Рух" когда-то будет столько людей ходить", – сказал Нойок специально для пресс-службы клуба.











