Двум белорусским клубам при жеребьевке в Лиге конференций попались «крепкие орешки»

Сегодня прошла жеребьевка первых раундов футбольной Лиги Европы и Лиги конференций (ЛК). ЛК — новый турнир, третий по значимости, но именно в нем принимают участие в еврокубках БАТЭ, «Динамо-Брест» и жодинское «Торпедо».