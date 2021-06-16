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Двум белорусским клубам при жеребьевке в Лиге конференций попались «крепкие орешки»

Сегодня прошла жеребьевка первых раундов футбольной Лиги Европы и Лиги конференций (ЛК). ЛК — новый турнир, третий по значимости, но именно в нем принимают участие в еврокубках БАТЭ, «Динамо-Брест» и жодинское «Торпедо».


БАТЭ во втором раунде сыграет с победителем матча Динамо (Батуми) / Тре Пенне (Сан-Марино).

Еще двум клубам попались «крепкие орешки». Брестское «Динамо» сыграет с «Викторией «Пльзень, а жодинское «Торпедо» с «Копенгагеном».

Напомним, что «Шахтер» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с болгарским «Лудогорцем», пишет НН.
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