Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
Российские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Срок дисквалификации для каждого составляет два года. Они обвиняются в использовании и/или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Григорьев, Николаев и Шагалиев участвуют в беговых дисциплинах, а Серов — в спортивной ходьбе, пишет Прессбол.
18:56 16/06/2021
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