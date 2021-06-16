Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг





Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).





Срок дисквалификации для каждого составляет два года. Они обвиняются в использовании и/или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.





Григорьев, Николаев и Шагалиев участвуют в беговых дисциплинах, а Серов — в спортивной ходьбе, пишет Прессбол.











