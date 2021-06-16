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Фанаты призвали лишить гражданства игрока сборной Швеции

Форвард сборной Швеции Маркус Берг подвергся жесткой критике со стороны болельщиков после матча с Испанией в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы, сообщает sportbox.ru со ссылкой на AS. Встреча проходила в Севилье и завершилась со счетом 0:0.


Нападающий "Краснодара" по ходу встречи упустил отличный шанс для взятия ворот, пишет ru.oxu.az, что стало поводом для оскорблений в адрес футболиста в социальных сетях. Некоторые фанаты даже стали призывать лишить игрока гражданства Швеции.

"Мы проследим и просканируем комментарии. У нас есть прямой контакт с нашим отделом безопасности на случай, если потребуется действовать", - говорится в заявлении представителей шведской сборной. 

Отмечается, что в Федерации футбола страны собираются обратиться в полицию в связи с некоторыми комментариями.
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