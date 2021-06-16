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Спорт вне политики? На сайте БТ во время трансляций с ЧЕ-2020 нашлось место для пропаганды

Санкции от Европейского вещательного союза ударили по белТВ 28 мая
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БТРК лишили членства в организации за "трансляцию интервью, полученных, очевидно, под принуждением" от политзаключенных. 

Беларуские государственные каналы, например, лишились права на показ «Евровидения» и очень близки к потере возможности транслировать многие спортивные соревнования.

Первым крупным турниром уже вполне мог стать чемпионат Европы – перед самым началом соревнований право на показ матчей предложили передать «Белсату».

В итоге для БТ обошлось, сетку трансляций менять не пришлось. На госТВ, правда, предыдущие ошибки не учли – и на сайте во время интернет-трансляций вновь нашлось место для пропаганды. 

Например, огромный баннер и ссылка на «интервью» задержанного журналиста и блогера Романа Протасевича на ОНТ во время матча Португалии и Венгрии. Размеры баннера едва ли не больше самого окошка с трансляцией.

Или высказывания актрисы Ольги Нефедовой (та самая, что расплакалась на встрече с Лукашенко в Купаловском).

А также немного мира и стабильности от Натальи Качановой, пишет Трибуна.

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