БТ могут лишить права транслировать Олимпиаду в Токио

«Белтелерадиокомпания должна быть лишена прав на показ Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Думаю, причины объяснять не стоит.





Соответствующие требование с полным правовым обоснованием и со ссылкой на резолюцию Европарламента было направлено в Международный олимпийский комитет.





Позиция Фонда спортивной солидарности по этому вопросу была и будет однозначной: любителям захватов самолетов, пыток и убийств нет места в международном спорте.





В ближайшее время выйдет обращение Фонда с призывом поддержать кампанию по исключению БТ из списков вещателей олимпийских соревнований», – написал Опейкин в своем Instagtam.