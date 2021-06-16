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Александр Шкуринский рассказал о том, как ему не хватило золотой медали на награждении "Мешков Брест"

Левый полусредний сборной России Александр Шкуринский, перешедший из "Мешков Брест" во французский "Нант", рассказал о завершении брестского этапа своей карьеры.


- Правда, что тебе не хватило золотой медали, когда "Мешков Брест" награждали по итогам чемпионата Беларуси-2020/21?

- Ха, да, была такая ситуация. В видео на ютуб-канале клуба можно заметить, что Симон Разгор вручил мне свою прошлогоднюю медаль. Но в итоге я уехал без награды. Это не вина брестского клуба. Награждение ведь проводила БФГ. Причем не только мне не хватило — по-моему, трем-четырем игрокам.

У Симона медали висели на шкафчике в раздевалке. И он всерьез хотел отдать одну мне. Но я ему все равно вернул. У человека же должна оставаться память о сезонах в Бресте. Эта медаль — его. Тем более у меня есть такая же.

- Что было на душе, когда уезжал из Беларуси?

- Брест дал мне многое в плане развития. Я приходил из российского чемпионата. В СКИФе был на видных ролях. И все равно переживал. Но первый сезон оказался очень удачным. А каждый последующий был все лучше и лучше по статистике — кроме последнего. Я вырос как игрок. Так что уезжать было грустно. Привык к городу. Мы, люди, оседаем на местах. Но грустил я недолго. Понимал, что меня ждет впереди, был к этому морально готов. О том, что покидаю команду, узнал не за неделю до ухода. Теперь с нетерпением жду нового этапа в карьере.

- Говорят, ты еще планируешь заскочить в Брест по дороге в Нант...

- Да-да. Собираемся отправиться во Францию на машине. И путь будет проходить через Брест. День-два проведем. Хотя не знаю, какой окажется ситуация с коронавирусом.

Маршрут через Брест строит гугл-навигатор. Это возможность увидеться с нашими знакомыми, друзьями. Будет приятно еще разок поболтать и выпить кофе, — цитирует "БЦ".
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