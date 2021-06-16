Константин Яковлев. Он приезжал сегодня в Барановичи встречать автора Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» и активист SOS_BYОн приезжал сегодня в Барановичи встречать автора Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу.





Яковлев сегодня планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.





Также встречать журналиста приезжали Ольга Хижинкова, волейболист Артур Удрис, борец Степан Попов, экс-футболист Василий Хомутовский, легкоатлет Андрей Кравченко, боец Иван Ганин и другие.





Позже появилась информация, что вместе с Константином Яковлевым задержали также Ольгу Хиженкову, Артура Удриса, Василия Хомутовского и Андрея Кравченко. Однако, как сообщает svaboda , информация о их задержании не подтвердилась.

Трибуна узнала первые подробности задержания у кикбоксера Ивана Ганина: