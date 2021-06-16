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Итоги первого тура Евро-2020: сенсаций пока не было

Поединком Франция-Германия завершился первый тур чемпионата Европы-2020. Пока на турнире явных сенсаций не было.


Группа А

Турция - Италия 0:3

Уэльс - Швейцария 1:1


Группа B

Дания - Финляндия 0:1

Бельгия - Россия 3:0

Группа C

Австрия - Северная Македония 3:1

Нидерланды - Украина 3:2

Группа D

Англия - Хорватия 1:0

Шотландия - Чехия 0:2

Группа E

Польша - Словакия 1:2

Испания - Швеция 0:0

Группа F

Венгрия - Португалия 0:3

Франция - Германия 1:0

Второй тур стартует уже сегодня. Украина свой следующий матч проведет в четверг, 
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