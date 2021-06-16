Журналист «Трибуны» Дмитрий Руто на свободе

Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто получил 15 суток административного ареста по статье 24.23 кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Судьей процесса выступала Ангелина Лапаева.

Напомним, что журналист был задержан. Основания для задержания – в авто Дмитрия был футбольный шарф, на котором присутствуют белые и красные цвета. Также у Руто был БЧБ браслет с надписью «Малиновка».



За решеткой также находится журналисты» трибуны « Александр Ивулин и Ярослав Писаренко. Их осудили на 30 и 15 суток соответственно.



