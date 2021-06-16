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Журналист «Трибуны» Дмитрий Руто на свободе

Вышел на свободу после 15 суток ареста журналист Trubina.com Дмитрий Руто.

Журналист «Трибуны» Дмитрий Руто на свободе
фото Наша нива

Судьей процесса выступала Ангелина Лапаева.

Напомним, что журналист был задержан. Основания для задержания – в авто Дмитрия был футбольный шарф, на котором присутствуют белые и красные цвета. Также у Руто был БЧБ браслет с надписью «Малиновка».

За решеткой также находится журналисты» трибуны « Александр Ивулин и Ярослав Писаренко. Их осудили на 30 и 15 суток соответственно.
"Белорусский партизан"
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