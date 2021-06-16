Глеб: что-то делаем неправильно. Финляндия, хоть ее считают хоккейной, взяла и пробилась на Евро

Легендарный белорусский полузащитник Александр Глеб поделился мнением о том, почему наша национальная сборная никак не может пробиться на топ-турнир.