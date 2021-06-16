











Это позволило ему стать лучшим бомбардиром на чемпионатах Европы. Роналду теперь имеет на своем счету 11 забитых мячей.





Ранее лучшим бомбардиром считался француз Мишель Платини, забивший на чемпионатах Европы 9 мячей.





Кстати, Роналду поставил еще один рекорд: он стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.