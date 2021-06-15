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Три экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" отправятся на ралли "Шелковый путь 2021"

5500 км маршрута, из них почти 3500 км спецучастков – таков новый маршрут ралли "Шелковый путь", который уже 1 июля стартует из Омска, а финиширует 11 июля в Улан-Баторе, Монголия.

Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" готовится принять участие в ралли "Шелковый путь", пишет Автобизнес В составе команды экипажи:

Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко;
Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук;
Виталий Мурылёв, Александр Швед, Андрей Крагельский.


"Шелковый путь 2021" пройдёт с 1 по 11 июля по территории России и Монголии. Гонщикам предстоит преодолеть 10 этапов с самыми разнообразными ландшафтами, климатическими зонами и высотами. Организаторы обещают, что монгольская часть маршрута будет одной из самых сложных за всю историю ралли: самый короткий спецучасток в течение одного этапа здесь составит 340 км, а самый длинный – 540 км по бездорожью.


Как известно, в этом году ралли изменило маршрут – финиша в Китае не будет "в связи с обновлением спортивной политики мероприятия, учитывая отзывы и пожелания участников проекта".

В этом году "Шелковый путь" является единственным ралли-марафоном, проходящим в статусе этапа Кубка мира FIA по ралли-рейдам, этапа чемпионата мира FIM по внедорожным ралли для мотоциклистов и квадроциклистов, а также одноэтапного Кубка G-MOTO CHALLENGE для этих категорий спортсменов, выступающих без технической поддержки.

Трасса "Шелкового пути" проведет участников через Сибирь и Алтайские горы в Монголию, в пустыню Гоби и монгольский город Алтай вплоть до Улан-Батора.

Официальный сайт ралли "Шелковый путь" – silkwayrally.com.
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