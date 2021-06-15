Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" готовится принять участие в ралли "Шелковый путь", пишет Автобизнес В составе команды экипажи:





Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко;

Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук;

Виталий Мурылёв, Александр Швед, Андрей Крагельский.









"Шелковый путь 2021" пройдёт с 1 по 11 июля по территории России и Монголии. Гонщикам предстоит преодолеть 10 этапов с самыми разнообразными ландшафтами, климатическими зонами и высотами. Организаторы обещают, что монгольская часть маршрута будет одной из самых сложных за всю историю ралли: самый короткий спецучасток в течение одного этапа здесь составит 340 км, а самый длинный – 540 км по бездорожью.









Как известно, в этом году ралли изменило маршрут – финиша в Китае не будет "в связи с обновлением спортивной политики мероприятия, учитывая отзывы и пожелания участников проекта".





В этом году "Шелковый путь" является единственным ралли-марафоном, проходящим в статусе этапа Кубка мира FIA по ралли-рейдам, этапа чемпионата мира FIM по внедорожным ралли для мотоциклистов и квадроциклистов, а также одноэтапного Кубка G-MOTO CHALLENGE для этих категорий спортсменов, выступающих без технической поддержки.





Трасса "Шелкового пути" проведет участников через Сибирь и Алтайские горы в Монголию, в пустыню Гоби и монгольский город Алтай вплоть до Улан-Батора.



