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В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов солигорский "Шахтер" сыграет с болгарским "Лудогорцем"

В Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.



Солигорский "Шахтер" на этой стадии встретится с болгарским "Лудогорцем".

Первая игра белорусского клуба пройдет на выезде 6/7 июля, ответная на своем поле — 13/14 июля.

Победители выйдут во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие продолжат выступление в Лиге конференций, пишет Прессбол.
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