







Солигорский "Шахтер" на этой стадии встретится с болгарским "Лудогорцем".





Первая игра белорусского клуба пройдет на выезде 6/7 июля, ответная на своем поле — 13/14 июля.





Победители выйдут во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие продолжат выступление в Лиге конференций, пишет Прессбол.











