В федерации пауэрлифтинга Беларуси отказались комментировать ситуацию с переносом ЧМ
В федерации пауэрлифтинга Беларуси отказались комментировать ситуацию с переносом ЧМ из Минска
Об этом пишет Tribuna.com.
Напомним, что международная федерация пауэрлифтинга перенесла турнир из Минска в шведский Хальмстад.
В заявлении организации сказано, что «в связи с текущей политической ситуацией исполком IPF был вынужден принять трудное решение об отмене мероприятия, беря во внимание неопределенную ситуацию в этой стране».
17:56 15/06/2021
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